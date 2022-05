ELECTRIC VOCUHILA

2022-05-21 21:00:00 – 2022-05-21 « Ces musiciens viennent du jazz, option free, et jouent de la musique africaine comme si c’était du rock. De la musique africaine d’aujourd’hui, avec une prédilection pour le tsapiky malgache [et le sébène congolais] pour une forme de musique de transe très proche du meilleur rock. » Stéphane Deschamps Les Inrocks – octobre 2017 Maxime Bobo: sax alto, clavier & compos

Arthur Delaleu: guitare

