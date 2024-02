Electric Test Days : Paris accueille le tour de France des mobilités électriques Hippodrome Paris-Vincennes Paris, dimanche 30 juin 2024.

Le dimanche 30 juin 2024

de 09h30 à 18h30

.Tout public. gratuit

Test des véhicules sur réservation : https://electrictestdays.com/

Dans un contexte de démocratisation à l’accès aux véhicules électriques, les Franciliens auront l’occasion de tester gratuitement le 30 juin 2024 à l’Hippodrome de Vincennes les derniers modèles électriques de nombreux constructeurs automobiles.

Dans le cadre du déploiement des Zones à Faibles Émissions (ZFE), les Electric Test Days sont des journées dédiées aux tests et à la prise en mains de véhicules électriques.

Cette année encore, d’avril à septembre 2024, les Electric Test Days reviennent dans 7 métropoles françaises. Ses étapes : Bordeaux, Nantes, Rouen, Paris, Lille, Angers et Toulouse.

Organisé par Mobility Makers avec le soutien du club automobile Roole (ex-Identicar) et le SIEML, syndicat expert en énergie, cet événement familial et convivial est 100% gratuit. Ces journées dédiées aux essais de voitures électriques auront lieu le temps d’un dimanche, et seront ouvertes aux particuliers dans un lieu emblématique de chacune de ces villes.

Au programme : 1600 tests de nouveaux véhicules électriques disponibles, jeux concours, animations pour petits et grands, et rencontre d’experts de l’électrique qui pourront informer sur l’autonomie des véhicules électriques, les réseaux de recharge dans chacune des villes, mais aussi sur les nouvelles mesures liées aux ZFE.

2023, l’année des premières fois pour l’électrique

Alors qu’en 2023 les ventes de voitures électriques ont continué leur forte croissance avec 298 522 immatriculations (soit près de 100 000 unités de plus qu’en 2022), la mobilité électrique a franchi une étape décisive en France. Désormais, l’électrique est une réalité pour de nombreux automobilistes et cette transition s’accélère : selon la Plateforme Automobile (PFA), en 2023, plus d’une voiture sur quatre vendue en France était 100 % électrique ou hybride rechargeable.

Les modèles électriques ont généré une part de marché de 16,8 % sur l’ensemble des voitures neuves immatriculées dans l’Hexagone l’an dernier, contre 13,3 % en 2022. De plus, pour la première fois dans l’histoire de l’automobile, les ventes de voitures électriques ont dépassé celles des diesels, avec une part de l’électrique représentant 15 % des ventes, contre seulement 10 % pour les diesel. Les obstacles qui freinaient l’adoption des voitures électriques ont désormais été surmonté : la densité du réseau de recharge s’est améliorée, et le leasing social facilite l’accès à ces véhicules. Cette tendance se constate également à l’échelle mondiale, puisque pour la première fois, la voiture la plus vendue de l’année était électrique.

Enfin, le coût d'acquisition d'un véhicule électrique a considérablement diminué, avec des modèles annoncés dès 24 000 euros, rendant cette technologie plus accessible que jamais.

Hippodrome Paris-Vincennes 2 Route de la Ferme 75012 Paris

Contact : https://electrictestdays.com/ +33788701311 contact@electrictestdays.com

Mobility Makers Paris