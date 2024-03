Electric Social Club: COCO DE BRUMES / VAXE 59 Social Club Marseille, vendredi 22 mars 2024.

Electric Social Club: COCO DE BRUMES / VAXE ♫♫♫ Vendredi 22 mars, 21h00 59 Social Club Entrée libre

Début : 2024-03-22T21:00:00+01:00 – 2024-03-22T23:59:00+01:00

Fin : 2024-03-22T21:00:00+01:00 – 2024-03-22T23:59:00+01:00

Le 59 Social Club accueille la soirée Eclectic Social Club, une ode à la diversité musicale. Tout d’abord, proposer une pop variée, puis tendre lentement mais sûrement vers un dj set entre groove et techno.

ENTREE LIBRE

Ouverture des portes 18h, 1er concert 21h.

◆ COCO DE BRUMES (Pop éclectique et intime)

Coco de Brumes est un groupe marseillais de compositions françaises, portées par des styles variés comme la Pop, la funk, le rock et la musique afrolatine.

Composé de Coline Bouchy au chant et à la composition, Dylan Pocorny à la guitare, Thomas Sinanian à la basse et Auriane Soumier au chant et percussions, on y découvre des textes personnels et bien écrits, entre métaphore, poésie, authenticité et une touche

de désinvolture.

Avec un caractère éclectique volontairement accentué, le mantra créatif de Coco de Brumes réside avant tout dans le partage d’histoires personnelles, parlant au cœur de chacun.

https://www.instagram.com/coco_de_brumes/

◆ VAXE (DJ Set/House to happy techno)

Un set qui commence tout d’abord sur de la house bien groovy avant d’aller vers des BPMs plus élevés afin de proposer une techno mélodique bien dansante qui donne le smile.

https://linktr.ee/VAXELAMENACE…

59 Social Club 59 boulevard des Dames 13002, Marseille Marseille 13002 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

