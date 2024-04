ELECTRIC LADY LAND : HENDRIX AU FÉMININ avec NINA ATTAL + LITTLE ODETTA Le Plan Ris-Orangis, samedi 27 avril 2024.

ELECTRIC LADY LAND : HENDRIX AU FÉMININ avec NINA ATTAL + LITTLE ODETTA Pour les fans de Jimmy Hendrix ! Samedi 27 avril, 20h00 Le Plan Tarif Plein : 21€ – Tarif Réduit : 18€ – Tarif Adhérent 23/24 : 15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-27T20:00:00+02:00 – 2024-04-27T23:00:00+02:00

Fin : 2024-04-27T20:00:00+02:00 – 2024-04-27T23:00:00+02:00

NINA ATTAL

Fabuleux, étonnant, génial… Aujourd’hui encore, Jimi Hendrix reste l’un des meilleurs guitaristes de tous les temps,celui qui emportait son public le plus loin… Comment faire revivre l’héritageHendrix à l’ère des tributes ? Et surtout qui sera assez fou pour oser ? …Nina Attal ! La chanteuse et guitariste joue depuis l’âge de douze ans. Avec plus de 600 concerts à son actif, c’est bien elle qui, accompagnée de cinq musiciennes, proposera une visite de l’héritage hendrixien… Le groupe nous invite au sommet guitaristique de l’année : “Electric Lady Land : Hendrix par les filles”.

LITTLE ODETTA

Fondé en 2020, Little Odetta est un ouragan rock. Que ce soit dans un Zénith ou dans un club bondé, les cinq membres de Little Odetta injectent de la soul, du blues, du groove dans leur rock joué avec passion et brio afin d’obtenir le remède universel contre la morosité.

Le Plan Ris-Orangis Ris-Orangis 91130 Essonne Île-de-France 0169020919 http://www.leplan.com http://www.instagram.com/le_plan91/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.leplan.com/electric-lady-land-hendrix-au-feminin-concert-le-plan-grande-salle-ris-orangis-27-avril-2024-css5-leplan-pg101-ri10289067.html »}] Salle de concert mythique en région parisienne, née en 1984. Labellisée SMAC par le Ministère de la Culture, Le Plan propose une programmation nationale et internationale éclectique pour tous les publics : du hip-hop, de la pop au rock, en passant par le reggae, la soul, le blues, les musiques électroniques, la chanson ou le jeune public.

De la diffusion de concerts dans ses deux salles (830 places et 200 places) aux activités de résidences d’artistes, de répétition, d’enregistrement et d’accompagnement, ses missions sont multiples. Le Plan est un équipement culturel de Grand Paris Sud.

hendrix nina attal