Electric Feel / Nuit Indie & Modern Pop du Supersonic SUPERSONIC, 9 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 9 octobre 2021

de 23h à 6h

payant

WELCOME TO SUPERSONIC Concerts gratuits, Nuits rock et Disquaire à Paris ! L’Electric Feel de retour ! L’Electric Feel vous embarque dans un voyage au sein d’un kaléidoscope de #pop solaire et de rythmes électroniques nocturnes. Sélection de ce que l’#indiepop a fait de meilleur ces 20 dernières années! – DJ SET Indie & Mordern Pop par Marques de Sade & Louis Shakermaker – Live à 1h avec Family Affair – La playlist pour te mettre dans l’ambiance Événements -> Soirée / Bal SUPERSONIC 9 Rue Biscornet Paris 75012

1, 5, 8 : Bastille (282m) 8 : Ledru-Rollin (466m)

Contact :SUPERSONIC 0146281290 communication@supersonic-club.fr https://fb.me/e/5wTak5eP5

2021-10-09T23:00:00+02:00_2021-10-10T06:00:00+02:00

