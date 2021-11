Electric 6 • MØAA Petit Bain, 23 novembre 2021, Paris.

Electric 6 • MØAA

Petit Bain, le mardi 23 novembre à 20:00

► Electric 6 Electric Six mêlant rock, garage, disco, punk, new wave, et métal, est originaire de Détroit aux Etats-Unis. Le groupe a commencé à être reconnu à la sortie en 2001 du single “Danger ! High Voltage” qui est un succès underground, particulièrement au Royaume-Uni. Ils sortent en 2003 l’album “Fire” qui marque véritablement la réussite du groupe. lls reviendront avec un nouvel album à paraitre à l’été 2020 ▄ ECOUTER : [https://www.youtube.com/watch?v=R-FxmoVM7X4](https://www.youtube.com/watch?v=R-FxmoVM7X4) ► MØAA MØAA est le projet de Dream Rock rêvé de Jancy Rae. Après avoir été conçue pour la première fois dans les forêts près de Seattle, WA en 2018, MØAA a déménagé à l’autre bout du monde à Venise, en Italie, où, isolée et en collaboration de Andrea Volpato (New Candys) ils ont terminé l’écriture et les enregistrements de son premier album au Fox Studio de Venise. Avec une atmosphère maussade et un rythme entraînant, le premier album de MØAA “Euphoric Recall” s’aventure dans les ombres d’un souvenir, explorant les recoins faiblement éclairés du passé.

https://bit.ly/Electric6-PB

Voulez-vous Danser et Petit Bain présentent

Petit Bain 7 Port de la Gare, 75013 Paris Paris Quartier de la Gare



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-23T20:00:00 2021-11-23T23:00:00