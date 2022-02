Électre Théorème Centre d’animation Lalande Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Électre Théorème

Centre d'animation Lalande, 11 mars 2022, Toulouse.

le vendredi 11 mars à 18:00

Théâtre ———- **Sortie de résidence** **Amnésie Cie & Cie Träuma Dans le cadre du Mois de l’Égalité Femmes-Hommes ** _Électre Théorème_ est une création originale de la Compagnie Träuma, à partir du texte de Sophocle traduit par Antoine Vitez et avec un plateau exclusivement féminin. L’histoire d’Électre est celle d’une quête de justice et de réparation : Électre veut venger son père Agamemnon, assassiné par sa mère Clitemnestre et son amant Égisthe pour usurper le pouvoir. La pièce de Sophocle est comme un théorème intemporel : elle nous parle aujourd’hui de la révolte des femmes et de leur place dans la société.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Centre d'animation Lalande 239 Avenue de Fronton, 31200 Toulouse, France

2022-03-11T18:00:00 2022-03-11T20:30:00

