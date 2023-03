Electre ou le crépuscule des rois ESSAION – SALLE THEATRE, 18 mai 2023, PARIS.

Electre ou le crépuscule des rois ESSAION – SALLE THEATRE. Un spectacle à la date du 2023-05-18 à 21:00 (2023-04-12 au ). Tarif : 27.5 à 27.5 euros.

ESSAION THEATRE présente ce spectacle Révoltez-vous, enfants des Atrides ! Le roi est mort mais ce n’est pas suffisant !Dix ans ont passé depuis qu’Agamemnon est mort. Cela fait donc dix ans que la reine Clytemnestre règne avec son amant. Dix ans qu’Oreste est exilé, qu’Électre subit dans l’ombre la tyrannie de sa mère. Dix ans que la grande salle de banquet des rois n’a pas servi. Ce soir, tout cela va changer.TOUT PUBLIC A partir de 14 ansAuteur : Matthieu DesquilbetMise en scène : Matthieu Desquilbet Distribution : Laura Moretti, Caroline Tampere, Baptiste ZnamenakDurée : 75 mn Extraits de presse :[COUP DE CŒUR] Interprétée avec beaucoup d’intensité par trois comédiens, cette relecture est bouleversante.TheatreonlineDu point de vue de la forme, ce spectacle utilise largement – et avec bonheur – le langage du corps. […] Enfin, et ce n’est pas le moindre intérêt de cette pièce, elle comporte des dialogues forts, qui rendent bien compte de la tragédie qu’est la vie. Hollybuz Électre ou le Crépuscule des Rois est un spectacle énergique et saisissant, qui apporte une lecture moderne et intense du mythe grec. […] Attendez-vous à vivre des émotions fortes !Hello la terreUne création mémorable. Il n’est pas évident de réécrire ce mythe vieux de plus de deux mille ans. Matthieu s’acquitte de ce défi avec finesse, accompagné par trois comédiens dont l’élan et la fougue nous replongent dans un univers terrifiant qui interroge avec acuité notre sens de l’humanité. Théâtre & co Electre ou le crépuscule des rois

ESSAION – SALLE THEATRE PARIS 6, RUE PIERRE-AU-LARD Paris

