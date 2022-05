Electre Le Diapason – Université de Rennes 1 Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Le Diapason – Université de Rennes 1, le mercredi 11 mai à 20:00

Il y a dix ans, Agamemnon revenait à Argos après avoir défait Troie, et trouva la mort le jour-même en glissant et s'empalant sur son épée. Mais Électre, sa fille, ne croit pas à la thèse de l'accident bête. Depuis dix ans, elle remue ciel et terre pour faire toute la lumière sur cette sombre histoire. La pièce s'ouvre sur la veille de ses noces avec le Jardinier du palais, et alors qu'arrivent en ville une mystérieuse Mendiante, un bel étranger, et deux gamines perfides, les Euménides. Électre est une tragédie grecque classique, remise au goût du jour par Jean Giraudoux, aux accents burlesques. Il s'agit surtout d'une ode à la vérité sans résidu, comme une lumière sans ampoule.

