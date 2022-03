Electre, le banquet tragique Théâtre de l’Epée de Bois – Cartoucherie, 10 juin 2022, Paris.

Electre, le banquet tragique

du vendredi 10 juin au dimanche 12 juin à Théâtre de l’Epée de Bois – Cartoucherie

Depuis dix ans, l’indomptable Électre porte le deuil de son père Agamemnon assassiné par sa mère Clytemnestre et son amant Égisthe. Rongés par une ambition dévorante, les usurpateurs règnent sur Argos et sèment la terreur. Pour préserver leur suprématie, les tyrans oppriment le peuple, réécrivent l’histoire et veulent supprimer l’hommage de l’illustre Agamemnon de la mémoire populaire, tout autant que ses héritiers. Sans se soucier de sa vie, Électre se bat pour sauver la maison de son père, venger le mort et rendre la justice. Rebelle irréductible, elle est sans pitié. Il faudra être avec Elle ou contre Elle. Exilé alors qu’il n’était qu’un enfant, son frère Oreste, prince héritier, enfin de retour, devra choisir son camp. Il retrouve sa patrie et sa sœur inconsolable et implacable. Pour libérer le peuple et faire justice à sa famille maudite, ils doivent tuer les meurtriers qui se sont emparés du trône des ATRIDES. Le sage, un ancien homme de confiance d’Agamemnon, Harmonie, une jeune esclave du palais porte-parole des bacchantes réfugiées dans les bois, ainsi qu’Eidolon, un mystérieux compagnon de route du prince héritier ; seront leurs alliés indéfectibles à la réalisation de cette quête criminelle. Leur rôle est vital dans le plan et la stratégie mis en place par le frère et la sœur, tous ont intérêt à les voir rétablir l’ordre et récupérer le trône : leur survie en dépend. La destitution et l’exécution des tyrans est une entreprise périlleuse, l’histoire et les secrets de cette couronne échappent au monde et au temps des mortels, ce royaume et cette terre ancestrale ont un héritage issu des âges les plus obscurs, une époque primitive où régnait la volonté des dieux et des démons. La famille des Atrides vaincra-t-elle la malédiction qui se mêle à son sang, préservera-t-elle sa part d’humanité ? Auteur : **Luis Tamayo** d’après **Eschyle**, **Euripide**, **Sophocle** et **Sénèque** Mise en scène : **Sophie Belissent** Avec : **Pauline Nadoulek**, **Jonathan Hostier**, **Sandra Veloccia**, **Marina Boudra**, **Philippe Godin**, **Philippe Simon**, **Luis Tamayo**, **Sophie Belissent** Chorégraphies : **Elisabeth Bardin** Création lumière : **Mathieu Courtaillier** Costumes : **Nadia Izebaten** **Durée :** 1h45 **Représentations :** Du 10 au 12 juin 2022 vendredi 10 juin à 21h samedi 11 et dimanche 12 juin à 16h30 Tout public Tarif unique **13 €**

Payant, sur réservation

10 ans après la guerre de Troie, Oreste et Électre, s’abandonnent à la folie meurtrière afin de venger leur père.

Théâtre de l’Epée de Bois – Cartoucherie Route du Champ de Manoeuvre, 75012 Paris Paris Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-10T21:30:00 2022-06-10T23:15:00;2022-06-11T16:30:00 2022-06-11T18:15:00;2022-06-12T16:30:00 2022-06-12T18:15:00