Électre des bas-fonds – Simon Abkarian, 11 mai 2022, .

Électre des bas-fonds – Simon Abkarian

2022-05-11 – 2022-05-11

La tragédie grecque relue par une troupe d’acteurs impressionnants, un chœur de danseuses et des musiciens. Une énergie collective pour faire revivre un personnage mythique qui incarne la force féminine.

Nous sommes dans le quartier le plus pauvre d’Argos. C’est le premier jour du printemps, on y célèbre la fête des Morts. Prostituées, serveuses, esclaves, les femmes se préparent pour le grand soir. Les meilleurs musiciens sont là. La fête va se refermer comme un piège sur Clytemnestre et Égisthe… Électre, fille d’Agamemnon, devenue serveuse dans un établissement de mauvaise vie, attend le bras vengeur de son frère Oreste pour châtier Clytemnestre, leur mère, et son amant Egisthe, meurtriers de leur père… Costumes somptueux et surprenants, mise en espace limpide, chorégraphie de belle ampleur, musique jouée sur scène, cette fresque moderne donne une large place à l’expression et au pouvoir des femmes. Une version inoubliable d’une histoire intemporelle, créée au Théâtre du Soleil d’Ariane Mnouchkine.

Générique

De

Simon Abkarian

Avec

Simon Abkarian

Catherine Schaub Abkarian

Maral Abkarian

Aurore Fremont

Eliot Maurel

Victor Fradet

Rafaela Jirkovsky

Christina Galstian Agoudjian

Chouchane Agoudjian

Nathalie Le Boucher

Annie Rumani

Frédérique Voruz

Nedjma Merahi

Laurent Clauwaert

Olivier Mansard

Maud Brethenoux

Suzana Thomaz

Anais Ancel

Manon Pélissier

Trio des Howlin’Jaws

Djivan Abkarian

Lucas Humbert

Baptiste Léon

Production Compagnie des 5 Roues | Coproduction Théâtre National de Nice – CDN Nice Côte d’Azur | Avec le soutien du Théâtre du Soleil et la participation des Studios d’Asnières – ESCA Ecole Supérieure de Comédiens par Alternance.

GRAND THÉÂTRE

MERCREDI 11 MAI 2022 · 20H30

JEUDI 12 MAI 2022 · 19H30

DURÉE · 2H30

TARIF 4 · 13 À 34€

3 MOLIÈRES

THÉÂTRE PUBLIC

METTEUR EN SCÈNE

AUTEUR FRANCOPHONE

RÉSERVATION ADHÉRENTS

MARDI 15 JUIN

