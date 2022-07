Électre des bas-fonds, 28 février 2023, .

Électre des bas-fonds



2023-02-28 – 2023-01-28

10 37 La sauvageonne cadette de la famille des Atrides veut venger son père en tuant sa mère meurtrière. Prosaïque prophétesse des temps modernes, devenue serveuse dans un bordel du quartier le plus pauvre d’Argos, elle se fait le porte-voix des marginales et des misérables. Soutenue par son frère revenu d’exil en travesti et dopée à l’énergie d’un choeur incarnant avec force le courage féminin, Électre s’inscrit dans une large fresque aux tonalités lyriques et épiques nourrie d’Orient, de rites et de folklores spectaculaires.



C’est une fête vibrante aux accents libres et galvanisants, dans le parfait esprit du théâtre du Soleil où elle a été créée.



Écriture et mise en scène : Simon Abkarian

Création musicale et interprétation live : Trio des Howlin’Jaws

Dramaturgie : Pierre Ziadé

Collaboration artistique : Arman Saribekyan

Création lumière : Jean-Michel Bauer et Geoffroy Adragna

Création décor : Simon Abkarian et Philippe Jasko

Création et régie son : Ronan Mansard



Avec Catherine Schaub-Abkarian, Maral Abkarian, Simon Abkarian, Chouchane Agoudjian, Christina Galstian Agoudjian, Anaïs Ancel, Maud Brethenoux, Laurent Clauwaert, Victor Fradet, Aurore Frémont, Lucas Humbert, Rafaela Jirkovsky (création du rôle de Chrysothémis, rôle repris par Chloé Astor), Nathalie Le Boucher, Olivier Mansard, Eliot Maurel, Nedjma Merahi, Manon Pélissier, Annie Rumani, Suzana Thomaz, Frédérique Voruz



Molière 2020 du théâtre public



Une programmation Théâtre du Gymnase, Hors les Murs, en coréalisation avec La Criée – Théâtre National de Marseille

L’antique et rebelle Électre se laisse redécouvrir dans une réécriture contemporaine que Simon Abkarian lui consacre ainsi qu’à toutes les femmes laissées pour compte.



dernière mise à jour : 2022-07-08 par