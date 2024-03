Électre, de Sophocle Théâtre Mandapa Paris, vendredi 29 mars 2024.

Électre, de Sophocle Électre exige de rejoindre ce que le sort et notre malédiction laissent apparaître : un chemin de haine pour assouvir la vengeance… 29 – 31 mars Théâtre Mandapa Plein tarif 16 EUR

Tarif réduit 12 EUR

Moins de 15 ans 8 EUR

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-29T20:30:00+01:00 – 2024-03-29T23:00:00+01:00

Fin : 2024-03-31T15:00:00+02:00 – 2024-03-31T17:30:00+02:00

Électre exige de rejoindre ce que le sort et notre malédiction laissent apparaître : un chemin de haine pour assouvir la vengeance qu’impose notre existence piégée par les anciennes fautes de notre lignée. Pour y parvenir, Oreste suit le chemin de la ruse, seule capable dans l’occasion de saisir l’instant de l’action.

Mise en scène par Jérôme Méla

Olivia Bernabé • Daria Bugaeva • Julien Loeb

Sonia Chougar • Raphaël Tanant • Federica Gamba

Adrien Jouffroy • Aurélien Tanant

Eloïse Nizan • Moyu Zhang

Théâtre Mandapa 6 rue Wurtz Paris 75013 Quartier de la Maison-Blanche Île-de-France 01 45 89 99 00 https://www.centre-mandapa.fr/ https://twitter.com/theatremandapa;https://www.facebook.com/LeMandapa;https://www.youtube.com/@TheatreMandapa;https://www.instagram.com/centre.mandapa/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.centre-mandapa.fr/event-details/electre-de-sophocle-2024-03-29-20-30 »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 45 89 99 00 »}, {« type »: « email », « value »: « lemandapa@gmail.com »}] le Théâtre Mandapa accueille des spectacles de danse, des concerts et des pièces de théâtre.

C’est aussi un lieu de création et de résidence artistiques.

Théâtre tragédie