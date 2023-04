Electre de Sophocle – Par la Compagnie Jérôme Méla Théâtre Mandapa Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Electre de Sophocle – Par la Compagnie Jérôme Méla Théâtre Mandapa, 5 mai 2023, Paris. Du vendredi 05 mai 2023 au dimanche 07 mai 2023 :

dimanche

de 18h00 à 20h00

vendredi, samedi

de 20h30 à 22h00

.Public adolescents adultes. payant

Électre exige de rejoindre ce que le Sort et notre malédiction laissent apparaître : Un chemin de haine pour assouvir la Vengeance qu’impose notre existence, piégée par les anciennes fautes de notre lignée. Un grand classique revisité par le metteur en scène Jérôme Méla et sa troupe. Electre Électre exige de rejoindre ce que le Sort et notre malédiction laissent apparaître : Un chemin de haine pour assouvir la Vengeance qu’impose notre existence piégée par les anciennes fautes de notre lignée. Monstrueuse issue où seul le meurtre trace la voie de notre vie. Pour y parvenir Oreste suit le chemin de la ruse, seule capable dans l’occasion de saisir l’instant de l’action. Comment espérer préserver une grandeur à notre Humanité dans les torrents de vengeance qui coulent dans nos veines et les égarements de l’âme aux instants fatidiques qui nous font agir sans le savoir pour notre propre perte. Les messages de ces antiques haines qui gouvernent nos inconscients refont surface … Les seuils infranchissables et indéchiffrables des signes des Dieux nous échappent et pourtant exigent de nous de naître à la conscience de nos actes pour interrompre cette chaine du Malheur. Avec Raphaël Tanant, Daria Bugaeva, Federica Gamba, Julien Loeb, Lionel Nansot, Yann Leost, Antonio Gonzalez, Sonia Chougar, Iris Blandin, Prune Pauchet, Maria Sabbah, Florence Philippeau, Guillaume Arnaud, Adrien Jouffroy, Olivia Bernabé, Marie Petitjean, Nenad Milosavljevic, Eloïse Nizan, Moyu Zhang mise en scène : Jérôme Méla Théâtre Mandapa 6 rue Wurtz 75013 Paris Contact : https://www.centre-mandapa.fr/event-details/electre-2023-05-05-20-30 01 45 89 99 00 lemandapa@gmail.com https://www.facebook.com/LeMandapa https://www.facebook.com/LeMandapa https://www.centre-mandapa.fr/event-details/electre-2023-05-05-20-30

Théâtre Mandapa Electre

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Théâtre Mandapa Adresse 6 rue Wurtz Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Théâtre Mandapa Paris

Théâtre Mandapa Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Electre de Sophocle – Par la Compagnie Jérôme Méla Théâtre Mandapa 2023-05-05 was last modified: by Electre de Sophocle – Par la Compagnie Jérôme Méla Théâtre Mandapa Théâtre Mandapa 5 mai 2023 Paris Théâtre Mandapa Paris

Paris Paris