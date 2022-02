Electr’Au Dub Winter 2022 Salle Dolia Montaigu-Vendée Catégories d’évènement: Montaigu-Vendée

Parce qu’attendre l’été pour vous retrouver c’est trop long, l’ELECTR’AU DUB revient le 05 Mars 2022 en version « Winter » pour une soirée unique en salle – Dolia à Saint-Georges-de-Montaigu 85600 MONTAIGU-VENDEE. Retrouvez sur scène : Skarra Mucci, La P’tite Fumée, Boris & Moris, Kenyon, Sara Lugo, Selecta Antwan, VONS, Good5ibe. Ambiance assurée ! Billetterie disponible sur [www.electraudub.com](http://www.electraudub.com) PASS VACCINAL OBLIGATOIRE

15 €

