Elections présidentielles Salle polyvalente Montrabé Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Montrabé

Elections présidentielles Salle polyvalente, 10 avril 2022, Montrabé. Elections présidentielles

du dimanche 10 avril au dimanche 24 avril à Salle polyvalente

Horaires : 8h-19h sous réserve de confirmation préfectorale Tous les Montrabéens ont reçu une nouvelle carte électorale. Votre bureau de vote est indiqué sur votre carte électorale : bureau 1 à la Mairie, bureaux 2, 3 et 4 à la salle polyvalente. 1er et 2e tour Salle polyvalente Allée Antoine Candela – 31850 Montrabé Montrabé Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-10T08:00:00 2022-04-10T19:00:00;2022-04-24T08:00:00 2022-04-24T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Montrabé Autres Lieu Salle polyvalente Adresse Allée Antoine Candela - 31850 Montrabé Ville Montrabé lieuville Salle polyvalente Montrabé Departement Haute-Garonne

Salle polyvalente Montrabé Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montrabe/

Elections présidentielles Salle polyvalente 2022-04-10 was last modified: by Elections présidentielles Salle polyvalente Salle polyvalente 10 avril 2022 Montrabé Salle polyvalente Montrabé

Montrabé Haute-Garonne