Les bureaux de vote, ouverts de 8h à 18h, seront organisés ainsi :  Salle des fêtes : bureaux 1, 2 et 3  Salle Jean Jaurès (avenue de la République) : bureaux 4 et 6  Espace Michel Serres (1 rue Lafayette) : bureau 5 Il n’y aura pas de bureau de vote en mairie, la salle du conseil sera dédiée au recollement et à la diffusion des résultats. Renseignements : 05 57 80 81 57, mairie Deuxième tours des élections présidentielles Salle Jean Jaurès avenue de la République 33530 Bassens Bassens Gironde

