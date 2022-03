Élections présidentielles 2022 Mairie d’Olivet Olivet Catégories d’évènement: Loiret

Olivet

Élections présidentielles 2022 Mairie d’Olivet, 10 avril 2022, Olivet. Élections présidentielles 2022

du dimanche 10 avril au dimanche 24 avril à Mairie d’Olivet

Le premier tour de l’élection a lieu le 10 avril et le second tour le 24 avril. Il y a 17 bureaux de vote ([à retrouver sur olivet.fr)](http://www.olivet.fr/fr/annuaire-des-equipements/map?efilter_combine=&efilter_category=187®ion=All). Pour savoir dans lequel vous rendre, reportez-vous à votre carte d’électeur : il est inscrit dessus, de même que votre numéro d’électeur. Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 19h sans interruption. Élections présidentielles 2022 Mairie d’Olivet 283 rue du Général de Gaulle Olivet Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-10T08:00:00 2022-04-10T18:00:00;2022-04-24T08:00:00 2022-04-24T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Olivet Autres Lieu Mairie d'Olivet Adresse 283 rue du Général de Gaulle Ville Olivet lieuville Mairie d'Olivet Olivet Departement Loiret

Mairie d'Olivet Olivet Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/olivet/

Élections présidentielles 2022 Mairie d’Olivet 2022-04-10 was last modified: by Élections présidentielles 2022 Mairie d’Olivet Mairie d'Olivet 10 avril 2022 Mairie d'Olivet Olivet Olivet

Olivet Loiret