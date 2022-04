Elections Présidentielles 2022 Mairie La Boissière-de-Montaigu Catégories d’évènement: La Boissière-de-Montaigu

Vendée

Elections Présidentielles 2022 Mairie, 10 avril 2022, La Boissière-de-Montaigu. Elections Présidentielles 2022

du dimanche 10 avril au dimanche 24 avril à Mairie

Les Elections Présidentielles se dérouleront les dimanches 10 et 24 avril 2022. A la Boissière de Montaigu, les bureaux de vote seront ouverts de 8h00 à 19h00. Une nouvelle carte électorale a été distribuée à tous les électeurs fin mars début avril, avec l’indication du bureau de vote (1 ou 2)*. Vous pouvez donc à réception de celle-ci, détruire l’ancienne. • POUR VOTER, VOUS DEVEZ VOUS MUNIR DE VOTRE CARTE D’ELECTEUR ET D’UNE PIECE D’IDENTITE * Bureau de vote 1 → Mairie, Salle du Conseil * Bureau de vote 2 → Salle du Foyer Soleil Les Elections Présidentielles se déroulent cette année les dimanches 10 et 24 avril 2022. Mairie 3 rue de Cholet 85600 La Boissière de Montaigu La Boissière-de-Montaigu Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-10T08:00:00 2022-04-10T19:00:00;2022-04-24T08:00:00 2022-04-24T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: La Boissière-de-Montaigu, Vendée Autres Lieu Mairie Adresse 3 rue de Cholet 85600 La Boissière de Montaigu Ville La Boissière-de-Montaigu lieuville Mairie La Boissière-de-Montaigu Departement Vendée

Mairie La Boissière-de-Montaigu Vendée https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-boissiere-de-montaigu/

Elections Présidentielles 2022 Mairie 2022-04-10 was last modified: by Elections Présidentielles 2022 Mairie Mairie 10 avril 2022 La Boissière-de-Montaigu Mairie La Boissière-de-Montaigu

La Boissière-de-Montaigu Vendée