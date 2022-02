Élections présidentielles : 1er tour Mairie de Colomiers, 10 avril 2022, Colomiers.

**Les élections présidentielles se tiendront les dimanches 10 avril 2022 pour le 1er tour, et 24 avril 2022 pour le 2d tour. ** * Le président de la République est élu pour une durée de 5 ans au suffrage universel direct. ### **S’inscrire sur les listes électorales** Si vous n’êtes pas déjà inscrit sur les listes électorales de votre commune, afin de voter pour ces deux élections, vous devez vous inscrire avant **le 2 mars 2022 avec le téléservice et le 4 mars 2022 avec le formulaire papier **(**jusqu’au 31 mars 2022 dans certaines situations** – [voir conditions ici](https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N47)) > [Cliquez ici pour en savoir plus sur les listes électorales](https://www.ville-colomiers.fr/mes-demarches/demarches-administratives-et-citoyennes/listes-electorales/listes-electorales-228.html) Pour éviter l’affluence à l’approche des scrutins, pensez à anticiper votre inscription. Elle peut s’effectuer en ligne depuis le site [service-public.fr](https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396) ou en mairie. > [Cliquez ici pour vous inscrire en ligne sur les listes électorales](https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396) (télé-service du site service-public.fr) ### **Interroger sa situation électorale** Vous n’êtes pas certain d’être inscrit·e sur les listes électorales de votre commune ? Vous souhaitez vérifier votre bureau de vote ? Le ministère a mis en place un télé-service pour interroger sa situation électorale (ISE). > [Cliquez ici pour vérifier votre situation électorale](https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE) (télé-service du site service-public.fr) ### **Voter par procuration** Depuis le 6 avril 2021, il est désormais possible de remplir sa demande de **procuration en ligne via la plateforme Franceconnect.** Ce dispositif numérique d’authentification est la solution proposée par l’État pour sécuriser et simplifier la connexion à plus de 700 services en ligne. > [Cliquez ici](https://franceconnect.gouv.fr/) pour accéder à Franceconnect **Si vous ne pouvez pas vous rendre à votre bureau de vote, vous pouvez confier l’expression de votre vote à un autre électeur en effectuant une procuration. **Depuis le 17 juin 2020, le vote par procuration est une modalité de vote ouverte à tous les électeurs sans condition. Il n’est donc plus nécessaire de justifier le motif pour lequel il leur est impossible de participer au scrutin. > [Cliquez ici](https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Comment-voter/Le-vote-par-procuration) pour tout savoir sur la procuration Horaires ——– 8h-20h **Détails sur le lieu**: Bureaux de vote de Colomiers

