Retrouvez toutes les informations sur les élections à Cugand par [ici](https://bit.ly/3sPdr9F) Les prochaines élections législatives auront lieu les 12 et 19 juin. La commune de Cugand compte 3 bureaux de vote Salle du Mingot 9 Rue du Président Auguste Durand, 85610 Cugand Cugand La Gare Vendée

