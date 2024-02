Élections européennes 2024 : rencontre avec Cheida André et Adina Révol, membres des institutions européennes faculte de droit – Amphi 2 Rennes, jeudi 15 février 2024.

À moins de cinq mois des élections européennes, les institutions européennes viennent à votre rencontre le jeudi 15 février 2024.

Du 2024-02-15 15:30 au 2024-02-15 17:30.

Vous vous intéressez et/ou souhaitez en savoir plus sur l’Union européenne et les élections européennes 2024 ?

À moins de cinq mois des élections européennes, qui auront lieu le dimanche 9 juin 2024 en France, les institutions européennes viennent à votre rencontre : Cheida ANDRÉ, attachée de presse du Bureau en France du Parlement européen et Adina REVOL, porte-parole de la Représentation de la Commission européenne en France présenteront le fonctionnement de ces institutions parfois mal connues, les enjeux des élections européennes et les réalisations concrètes de l’Union européenne en Bretagne.

Rendez-vous le 15 février à 15h30 dans l’amphi 2 de la faculté de droit et de science politique de l’Université de Rennes. Un temps sera laissé à la fin pour que vous puissiez poser vos questions.

Événément organisé par la Maison de l’Europe de Rennes et Haute Bretagne, EUROPE DIRECT, en partenariat avec l’Université de Rennes et l’Alliance EDUC, reconnue Université Européenne en juillet 2019.

faculte de droit – Amphi 2 9 rue Jean Macé – Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35708 Ille-et-Vilaine