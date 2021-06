Vannes Palais des Arts et des Congrès Morbihan, Vannes Elections Départementales 2021 : Quelle place pour la famille et quelle politique familiale pour l’avenir dans le Morbihan ? Palais des Arts et des Congrès Vannes Catégories d’évènement: Morbihan

Vannes

Elections Départementales 2021 : Quelle place pour la famille et quelle politique familiale pour l’avenir dans le Morbihan ? Palais des Arts et des Congrès, 10 juin 2021-10 juin 2021, Vannes. Elections Départementales 2021 : Quelle place pour la famille et quelle politique familiale pour l’avenir dans le Morbihan ?

Palais des Arts et des Congrès, le jeudi 10 juin à 20:00 Table ronde avec les candidats aux élections départementales du Canton de Vannes 1 Palais des Arts et des Congrès Place de Bretagne 56000 VANNES Vannes Nord – Gare Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-10T20:00:00 2021-06-10T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Morbihan, Vannes Étiquettes évènement : Autres Lieu Palais des Arts et des Congrès Adresse Place de Bretagne 56000 VANNES Ville Vannes lieuville Palais des Arts et des Congrès Vannes