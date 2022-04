Election Présidentielle mairie Montréverd Montréverd Catégories d’évènement: Montréverd

Vendée

Election Présidentielle mairie Montréverd, 10 avril 2022, Montréverd. Election Présidentielle

du dimanche 10 avril au dimanche 24 avril à mairie Montréverd

Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 19h : * Commune déléguée de Mormaison : restaurant scolaire, * Commune déléguée de Saint-Sulpice-le-Verdon : salle Pré vert , * Commune déléguée de Saint-André-Treize-Voies : Mairie A l’entrée du bureau de vote vous devez présenter : * votre pièce d’identité obligatoire (liste consultable ci-contre) * votre carte électorale (facultatif) Premier et second tour de l’élection présidentielle mairie Montréverd 1 rue de la Mairie 85260 Saint André Treize voies Montréverd Saint-André-Treize-Voies Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-10T08:00:00 2022-04-10T19:00:00;2022-04-24T08:00:00 2022-04-24T19:00:00

