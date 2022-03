Election présidentielle Divers lieu Lormont Catégories d’évènement: Gironde

Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 19h. > [A quel bureau dois-je voter ?](https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE) (services-publics.fr) [Service Elections de la ville de Lormont](https://www.lormont.fr/au-quotidien/demarches-en-ligne/elections-336.html)

Les deux tours de l'élection présidentielle auront lieu les dimanches 10 et 24 avril

