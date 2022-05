Election Miss Périgord Saint-Cyprien Saint-Cyprien Catégories d’évènement: 24220

Saint-Cyprien

Election Miss Périgord Saint-Cyprien, 4 juin 2022, Saint-Cyprien. Election Miss Périgord Saint-Cyprien

2022-06-04 – 2022-06-04

Saint-Cyprien 24220 EUR 15 Samedi 4 juin à la Halle des Sports à partir de 20h30 : gala d’élection de Miss Périgord 2022.

Entrée : 15€ – réservation en ligne sur : comitemissperigord.fr

Bar et petite restauration sur place.

