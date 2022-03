Election Miss Landes Béarn Pau, 22 avril 2022, Pau.

Election Miss Landes Béarn Théâtre Saint Louis Rue Saint Louis Pau

2022-04-22 20:30:00 – 2022-04-22 Théâtre Saint Louis Rue Saint Louis

Pau Pyrénées-Atlantiques

EUR 14 Organisée sous l’égide de la délégation régionale Miss Aquitaine, l’élection de Miss Landes-béarn est la toute première étape pour tenter de participer à la prestigieuse aventure Miss France.

Cette année encore une dizaine de candidates rêvent de devenir l’ambassadrice des Landes et du Béarn.

C’est au cours de cette soirée, placée sous le signe de l’élégance, qu’elles défileront et tenteront de convaincre le jury et le public en dévoilant leurs personnalité et leurs motivations.

A l’issue de la cérémonie, Jennifer Darracq Miss Landes-Béarn 2021, 2ème Dauphine de Miss Aquitaine 2021et Ambre Andrieu, Miss Aquitaine 2021 et 5ème Dauphine de Miss France 2022, remettront la couronne et l’écharpe à la nouvelle Miss Landes-Béarn 2022.

+33 7 86 12 88 89

Théâtre Saint Louis Rue Saint Louis Pau

