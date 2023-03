Election Miss Landes Béarn 2023, 18 mars 2023, Hagetmau .

Election Miss Landes Béarn 2023

Salle de Cinéma Hagetmau Landes

2023-03-18 – 2023-03-18

Hagetmau

Landes

18 EUR Venez découvrir le spectacle des candidates en voyage autour du monde « La croisière des Miss » ainsi que la Troupe de Jeanne-lise Menet / EMERIC , avec des extraits de leur spectacle « Hisse et Oh ». Chorégraphies et mise en scène de Caro Danseuse Pro. Avec Mary DUSSARRAT

Réservez vos places à l’Office de tourisme à Hagetmau.

Venez découvrir le spectacle des candidates en voyage autour du monde « La croisière des Miss » ainsi que la Troupe de Jeanne-lise Menet / EMERIC , avec des extraits de leur spectacle « Hisse et Oh ». Chorégraphies et mise en scène de Caro Danseuse Pro. Avec Mary DUSSARRAT

Réservez vos places à l’Office de tourisme à Hagetmau.

+33 7 86 12 88 89 Miss Aquitaine Organisation

Organisation Miss aquitaine

Hagetmau

dernière mise à jour : 2023-02-23 par