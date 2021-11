Caen Caen Caen, Calvados Élection Miss France 2022 Caen Caen Catégories d’évènement: Caen

Calvados

Élection Miss France 2022 Caen, 11 novembre 2021, Caen. Élection Miss France 2022 Zénith de Caen Rue Joseph Philippon Caen

2021-11-11 – 2021-11-11 Zénith de Caen Rue Joseph Philippon

Caen Calvados Amandine Petit, Miss France 2021 remettra sa couronne samedi 11 décembre 2021 au Zénith de Caen.

Élue Miss France 2021, le 19 décembre 2020, au Puy du Fou, Amandine Petit, est devenue la 91ème Miss France, lors du centenaire du concours, succédant à Clémence Botino.

La billetterie pour l’élection de Miss France 2022 sera ouverte à partir du 10 novembre à 09h00. Les places seront mise en vente sur le site internet de City Live ou en boutique 18 Longue Vue des Architectes, à Louvigny.

Un acquéreur pourra acheter 4 places maximum aux tarifs suivants :catégorie 3 : 50€catégorie 2 : 65€catégorie 1 : 85€

Places assises numérotées. Amandine Petit, Miss France 2021 remettra sa couronne samedi 11 décembre 2021 au Zénith de Caen. Élue Miss France 2021, le 19 décembre 2020, au Puy du Fou, Amandine Petit, est devenue la 91ème Miss France, lors du centenaire du concours,… https://citylive.fr/ Amandine Petit, Miss France 2021 remettra sa couronne samedi 11 décembre 2021 au Zénith de Caen.

Élue Miss France 2021, le 19 décembre 2020, au Puy du Fou, Amandine Petit, est devenue la 91ème Miss France, lors du centenaire du concours, succédant à Clémence Botino.

La billetterie pour l’élection de Miss France 2022 sera ouverte à partir du 10 novembre à 09h00. Les places seront mise en vente sur le site internet de City Live ou en boutique 18 Longue Vue des Architectes, à Louvigny.

Un acquéreur pourra acheter 4 places maximum aux tarifs suivants :catégorie 3 : 50€catégorie 2 : 65€catégorie 1 : 85€

Places assises numérotées. Zénith de Caen Rue Joseph Philippon Caen

dernière mise à jour : 2021-11-08 par

Détails Catégories d’évènement: Caen, Calvados Autres Lieu Caen Adresse Zénith de Caen Rue Joseph Philippon Ville Caen lieuville Zénith de Caen Rue Joseph Philippon Caen