Horaire : 19:00 23:30

Gratuit : non Tarif réservation : 18 € sur helloasso.comTarif sur place : 20 € Gratuit moins de 12 ans Ouvert à tous Notre association Ana-lybellecourbes aura le plaisir de vous accueillir lors de notre élection de Miss Curvy Pays de la Loire 2022Une soirée exceptionnelle vous attend. Ouverture des portes à 19hDébut de la soirée 20h Restauration rapide sur place Buvette Salle festive Nantes Nord adresse1} Nantes Nord Nantes 44300

0659487181 https://www.facebook.com/events/518564919896734/?post_id=518564929896733&view=permalink¬if_id=1648670990837802¬if_t=feedback_reaction_generic&re

