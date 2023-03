Election Miss Centre Bretagne, salon du Mariage, fête des courses, Courses de Trot Val d'Anast Val d'Anast Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Ille-et-Vilaine Val d’Anast COURSES DE TROT Courses de trot et Élection de Miss Centre Bretagne à l’hippodrome de Maure de Bretagne le dimanche 14 mai 2023 à partir de 14h00 ELECTION MISS CENTRE BRETAGNE Chaque année au mois de mai, l’Hippodrome Maure-de-Bretagne organise une grande fête des courses avec au programme : des courses de trot, l’élection de Miss Centre Bretagne et de nombreuses animations pour les enfants. Organisé par l’Agence 53×11, les candidates défilent en robe de créateurs, en maillot de bain puis en robe de créateurs. Vote du public : Après le discours des candidates, le public peut déposer son bulletin de participation dans l’urne. Miss Bretagne pour Miss France : La Candidate élue participera aux élections de Miss Bretagne pour concourir à l’élection de Miss France. FETE DES COURSES De nombreuses animations gratuites seront proposées aux enfants : chateaux gonflables, barbe à papa, baptême de poney, goûter SALON DU MARIAGE Exposition de prestataires du mariage, robes de mariées, wedding planner, voiture pour les mariés… Exposition de voiture Entrée 5€, gratuit – de 18 ans Restaurant Panoramique, réservations 02 99 34 59 75 Loges : Réservations 02 99 83 48 Restauration rapide Galette saucisse/frites, buvettes hippodrome.maure@orange.fr +33 2 99 34 83 48 http://ww.lhippodrome-maure.com/ Val d’Anast

