ELECTION MISS BORDEAUX THEATRE FEMINA Bordeaux, dimanche 25 février 2024.

Prêt à plonger dans un tourbillon de glamour et de grâce ? Rejoignez-nous pour une soirée éblouissante à l’élection Miss Bordeaux pour Miss Aquitaine 2024. Avec dix-huit candidates rayonnantes, cette aventure de beauté promet des moments inoubliables. Des performances captivantes, des chorégraphies envoûtantes et des éclats de charme. Ne manquez pas cette odyssée étincelante au Théâtre Fémina – réservez vos billets et embarquez pour une nuit magique au cœur de votre élégante et charmante ville de Bordeaux ! Contact PMR : pmr@theatrefemina.com

Tarif : 12.00 – 25.00 euros.

Début : 2024-02-25 à 17:00

Réservez votre billet ici

THEATRE FEMINA 10, rue de Grassi 33000 Bordeaux 33