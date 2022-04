ELECTION MISS 15/17 LOIRE-ATLANTIQUE 2022 Legé Legé Catégories d’évènement: Legé

Loire-Atlantique

ELECTION MISS 15/17 LOIRE-ATLANTIQUE 2022 Legé, 30 avril 2022, Legé. ELECTION MISS 15/17 LOIRE-ATLANTIQUE 2022 Legé

2022-04-30 – 2022-04-30

Legé Loire-Atlantique Legé EUR Ouverture des portes à 19h C’est une élection départementale ouverte à toute les jeunes filles du département Loire Atlantique âgées entre 15 et 17 ans ! +33 240311273983883 http://club.quomodo.com/miss1517france/accueil.html Ouverture des portes à 19h Legé

dernière mise à jour : 2022-04-04 par

Détails Catégories d’évènement: Legé, Loire-Atlantique Autres Lieu Legé Adresse Ville Legé lieuville Legé Departement Loire-Atlantique

Legé Legé Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lege/

ELECTION MISS 15/17 LOIRE-ATLANTIQUE 2022 Legé 2022-04-30 was last modified: by ELECTION MISS 15/17 LOIRE-ATLANTIQUE 2022 Legé Legé 30 avril 2022 Legé Loire-Atlantique

Legé Loire-Atlantique