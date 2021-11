Steenvoorde Médiathèque de Steenvoorde Nord, Steenvoorde Élection du doudou- mascotte de la médiathèque Médiathèque de Steenvoorde Steenvoorde Catégories d’évènement: Nord

Médiathèque de Steenvoorde, le samedi 22 janvier 2022 à 17:30 Suite au concours de création de doudous, le public va élire la mascotte 2022 de la médiathèque. Médiathèque de Steenvoorde 44 rue Carnot 59114 Steenvoorde Steenvoorde Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T17:30:00 2022-01-22T18:00:00

