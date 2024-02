Election de Mister National Le plus bel homme de France Les Ateliers Magiques de Dani Lary Barbières, samedi 16 mars 2024.

Election du plus bel homme de France et qualifications pour représenter la France aux plus grands concours internationaux !



Parrains officiels Dani Lary, et Katrina Patchett (célèbre danseuse de l’émission de tf1 danse avec les stars).

25 25 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 19:30:00

fin : 2024-03-16

Les Ateliers Magiques de Dani Lary 20 Grande Rue

Barbières 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

