Election de Mister France Pays Bordelais 2021

Salle Pascal Obispo, le samedi 2 octobre à 21:00

Pour la première fois en Aquitaine, en présence de personnalités dont Marck Grosy, acteur français et président de jury 2021, et devant un public de près de 400 personnes, 11 candidats bordelais vont concourir pour le titre national 2022. Mister France est un concours de beauté masculin qui s’adresse aux candidats français de 18 à 28 ans, mesurant au minimum 1,78m. Ce concours est l’équivalent de Miss France pour les candidates françaises.

12€

12€

2021-10-02T21:00:00 2021-10-02T23:59:00

