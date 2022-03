Election de Miss Ollioules et Mamiss Ollioules Ollioules Catégories d’évènement: Ollioules

Var

Election de Miss Ollioules et Mamiss Ollioules, 19 mars 2022, Ollioules. Election de Miss Ollioules et Mamiss Salle des Fêtes 17 avenue Anatole France Ollioules

2022-03-19 – 2022-03-19 Salle des Fêtes 17 avenue Anatole France

Ollioules Var La traditionnelle élection de Miss Ollioules sera la 34é édition. Elle est ouverte à toutes les jeunes filles âgées de 16 à 22 ans mesurant au moins 1 m 65 résidant dans les communes avoisinantes. Salle des Fêtes 17 avenue Anatole France Ollioules

dernière mise à jour : 2022-02-25 par

Détails Catégories d’évènement: Ollioules, Var Autres Lieu Ollioules Adresse Salle des Fêtes 17 avenue Anatole France Ville Ollioules lieuville Salle des Fêtes 17 avenue Anatole France Ollioules Departement Var

Ollioules Ollioules Var https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ollioules/

Election de Miss Ollioules et Mamiss Ollioules 2022-03-19 was last modified: by Election de Miss Ollioules et Mamiss Ollioules Ollioules 19 mars 2022 Ollioules Var

Ollioules Var