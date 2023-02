Election de Miss Marignane Espace culturel Saint-Exupéry Marignane Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Bouches-du-Rhone C’est parti ! Que la meilleure gagne !… L’espoir est permis !

Le choix se fait sur les critères d’aisance : la démarche, l’allure générale, le sourire, l’élégance, l’élocution… Puis les défilés avec diverses tenues sont des temps forts toujours appréciés.

Une expérience unique à vivre ! C’est un événement toujours très attendu de tous ! Qui sera la nouvelle reine de beauté marignanaise ?

Les candidates devront convaincre le jury qui a la lourde tâche de les noter sur plusieurs critères…

