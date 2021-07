ELECTION DE MISS CURISTE BALARUC 2021 Balaruc-les-Bains, 8 août 2021-8 août 2021, Balaruc-les-Bains.

ELECTION DE MISS CURISTE BALARUC 2021 2021-08-08 21:00:00 – 2021-08-08

Balaruc-les-Bains Hérault Balaruc-les-Bains

Le dimanche 8 Aout dans le parc Charles-de-Gaulle de Balaruc-les-Bains, la 5ème élection de Miss Curiste Balaruc. Cette manifestation, première en France, est organisée par l’Association des Commerçants et Artisans de Balaruc, en partenariat avec la Ville, l’Office de Tourisme et les Thermes de Balaruc-les-Bains.

Une soirée pour « vanter » la médecine thermale autrement

La médecine thermale soigne les corps. Les bienfaits des cures thermales ont largement été prouvés par des études scientifiques, menées ces dernières années dans de nombreuses stations et notamment Balaruc-les-Bains.

Cette soirée permet, sur le ton de l’humour, de soutenir ces propos. En effet, les candidates seront toutes des personnes qui effectuent une cure aux thermes de Balaruc-les-Bains.

Car pour cette soirée, pas de concours de beauté. C’est plus sur des critères comme la présentation, ou encore la démarche, que sera départagée par les candidates attendues.

Cette manifestation est un événement à Balaruc-les-Bains et autour du bassin de Thau.

Renseignements et inscriptions auprès de Françoise au 06.31.02.63.01

Le dimanche 8 Aout dans le parc Charles-de-Gaulle de Balaruc-les-Bains, la 5ème élection de Miss Curiste Balaruc. Cette manifestation, première en France, est organisée par l’Association des Commerçants et Artisans de Balaruc, en partenariat avec la Ville, l’Office de Tourisme et les Thermes de Balaruc-les-Bains.

+33 6 86 96 17 95

Le dimanche 8 Aout dans le parc Charles-de-Gaulle de Balaruc-les-Bains, la 5ème élection de Miss Curiste Balaruc. Cette manifestation, première en France, est organisée par l’Association des Commerçants et Artisans de Balaruc, en partenariat avec la Ville, l’Office de Tourisme et les Thermes de Balaruc-les-Bains.

Une soirée pour « vanter » la médecine thermale autrement

La médecine thermale soigne les corps. Les bienfaits des cures thermales ont largement été prouvés par des études scientifiques, menées ces dernières années dans de nombreuses stations et notamment Balaruc-les-Bains.

Cette soirée permet, sur le ton de l’humour, de soutenir ces propos. En effet, les candidates seront toutes des personnes qui effectuent une cure aux thermes de Balaruc-les-Bains.

Car pour cette soirée, pas de concours de beauté. C’est plus sur des critères comme la présentation, ou encore la démarche, que sera départagée par les candidates attendues.

Cette manifestation est un événement à Balaruc-les-Bains et autour du bassin de Thau.

Renseignements et inscriptions auprès de Françoise au 06.31.02.63.01

dernière mise à jour : 2021-06-24 par OT BALARUC-LES-BAINS Hérault TourismeHérault Tourisme