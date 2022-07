ÉLECTION DE MISS BESSAN, 14 juillet 2022, .

ÉLECTION DE MISS BESSAN



2022-07-14 21:00:00 21:00:00 – 2022-07-14 00:00:00 00:00:00

Les candidatures pour devenir Miss Bessan en juillet sont ouvertes

Grâce à un fidèle partenariat entre le comité Miss France Languedoc-Roussillon, représenté localement par Brigitte Juana, et la municipalité, une nouvelle élection de Miss Bessan se tiendra cette année. Après plusieurs changements de date ces dernières éditions en raison du contexte sanitaire, elle reviendra pour la soirée du 14 juillet sur le parvis de la salle des fêtes, place de la Promenade.

Comme de coutume, le spectacle proposé par le comité Miss France devrait être de toute beauté avec les défilés des jeunes filles, des danseurs et des chanteurs de qualité. La lauréate sera qualifiée pour tenter de devenir Miss Languedoc-Roussillon, et pourquoi pas Miss France quelques mois après. La soirée débutera à 21h en présence de Manon Ratié, Miss Languedoc-Roussillon 2021, finaliste de Miss France.

Les jeunes filles souhaitant se présenter doivent posséder la nationalité française, être nées entre le 1er janvier 1995 et le 1er novembre 2004 et mesurer 1,70 mètres minimum. Les inscriptions se prennent via : www.misslanguedoc.fr. Tous renseignements complémentaires peuvent être également obtenus au 06 11 40 41 17. Plus d’infos sur les pages Facebook et Instagram du comité Miss Languedoc.

Comme de coutume, le spectacle proposé par le comité Miss France devrait être de toute beauté avec les défilés des jeunes filles, des danseurs et des chanteurs de qualité. La lauréate sera qualifiée pour tenter de devenir Miss Languedoc-Roussillon, et pourquoi pas Miss France quelques mois après !

+33 6 11 40 41 17 http://www.misslanguedoc.fr/

Les candidatures pour devenir Miss Bessan en juillet sont ouvertes

Grâce à un fidèle partenariat entre le comité Miss France Languedoc-Roussillon, représenté localement par Brigitte Juana, et la municipalité, une nouvelle élection de Miss Bessan se tiendra cette année. Après plusieurs changements de date ces dernières éditions en raison du contexte sanitaire, elle reviendra pour la soirée du 14 juillet sur le parvis de la salle des fêtes, place de la Promenade.

Comme de coutume, le spectacle proposé par le comité Miss France devrait être de toute beauté avec les défilés des jeunes filles, des danseurs et des chanteurs de qualité. La lauréate sera qualifiée pour tenter de devenir Miss Languedoc-Roussillon, et pourquoi pas Miss France quelques mois après. La soirée débutera à 21h en présence de Manon Ratié, Miss Languedoc-Roussillon 2021, finaliste de Miss France.

Les jeunes filles souhaitant se présenter doivent posséder la nationalité française, être nées entre le 1er janvier 1995 et le 1er novembre 2004 et mesurer 1,70 mètres minimum. Les inscriptions se prennent via : www.misslanguedoc.fr. Tous renseignements complémentaires peuvent être également obtenus au 06 11 40 41 17. Plus d’infos sur les pages Facebook et Instagram du comité Miss Languedoc.

dernière mise à jour : 2022-07-08 par