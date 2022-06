Election de la Super Mamie 2022 Lesparre-Médoc Lesparre-Médoc Catégories d’évènement: Gironde

Lesparre-Médoc

Election de la Super Mamie 2022 Lesparre-Médoc, 9 octobre 2022, Lesparre-Médoc. Election de la Super Mamie 2022

Espace François Mitterrand Lesparre-Médoc Gironde

2022-10-09 15:00:00 – 2022-10-09 Lesparre-Médoc

Gironde Lesparre-Médoc EUR 0 Vous avez une maman qui est une grand-mère dynamique, créative, sportive ou artiste ….Pensez à l’inscrire à l’élection de Super Mamie Médoc 2022.

L’élection se déroule à Lesparre le dimanche 9 octobre à l’espace F.Mitterrand .

Rapprochez vous du CCAS de la mairie . Dans quelques jours le bulletin d’inscription sera en ligne sur le site de la mairie.

Il y a plein de cadeaux pour nos mamies

Concert de David Nemetz qui chantera les années 70-80.

Lesparre-Médoc

Lieu Lesparre-Médoc Adresse Espace François Mitterrand Lesparre-Médoc Gironde

