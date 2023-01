Election de la Reine du Muguet 2023 Compiègne Compiègne Catégories d’Évènement: Compiègne

Oise

Election de la Reine du Muguet 2023 Compiègne, 1 avril 2023, Compiègne . Election de la Reine du Muguet 2023 Rue Maréchal Koenig Compiègne Oise

2023-04-01 – 2023-04-01 Compiègne

Oise Les jeunes filles qui souhaitent se présenter à l’élection de la Reine du Muguet doivent s’inscrire avant le jeudi 23 mars 2023, en prenant contact avec le service événementiel au 03 44 23 47 80 ou au 03 44 23 47 81. Plus d’information : https://www.agglo-compiegne.fr/reine-du-muguet-2023 Les jeunes filles qui souhaitent se présenter à l’élection de la Reine du Muguet doivent s’inscrire avant le jeudi 23 mars 2023, en prenant contact avec le service événementiel au 03 44 23 47 80 ou au 03 44 23 47 81. Plus d’information : https://www.agglo-compiegne.fr/reine-du-muguet-2023 +33 3 44 23 47 80 Compiègne

dernière mise à jour : 2023-01-15 par

Détails Catégories d’Évènement: Compiègne, Oise Autres Lieu Compiègne Adresse Rue Maréchal Koenig Compiègne Oise Ville Compiègne lieuville Compiègne Departement Oise

Compiègne Compiègne Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/compiegne/

Election de la Reine du Muguet 2023 Compiègne 2023-04-01 was last modified: by Election de la Reine du Muguet 2023 Compiègne Compiègne 1 avril 2023 Compiègne Oise Rue Maréchal Koenig Compiègne Oise

Compiègne Oise