Concarneau Finistère Quelles seront les 5 jeunes filles qui succéderont à Carla, Axelle, Emma, Louise et Sarah?

Vous avez jusqu’au 4 mars pour postuler, l’élection se déroulera au CAC le samedi 2 avril.

Et le Festival du 11 au 15 août 2022 pour sa 100ème édition!

Le dossier d’inscription est téléchargeable sur le site du Festival:

www.festivaldesfiletsbleus.bzh

Vous pouvez également le retirer à l'office de Tourisme ou à la permanence, avenue du Saule.

