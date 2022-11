Election de la Reine de Sélestat Sélestat

Election de la Reine de Sélestat Sélestat, 28 janvier 2023, . Election de la Reine de Sélestat

Quai de l’Ill Sélestat Bas-Rhin

2023-01-28 19:30:00 – 2023-01-28 Sélestat

Bas-Rhin EUR Ça y est ! Après 2 ans d’absence, c’est enfin le grand retour de l’Election de la Reine de Sélestat ! Du show et de l’ambiance seront au rendez-vous durant un dîner dansant organisé par les Machores et animé par l’orchestre Gyn Fyzz. Pour l’inscription des candidates : missselestat67@gmail.com Soirée de gala avec dîner dansant animé par Gyn Fyzz pour l’élection de la Reine de Sélestat +33 6 88 33 04 18 Sélestat

dernière mise à jour : 2022-11-09 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville