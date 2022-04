Election de la 6ème Damisello Doù Casteù Châteaurenard Châteaurenard Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Election de la 6ème Damisello Doù Casteù Châteaurenard, 14 mai 2022, Châteaurenard.

2022-05-14 11:45:00

Châteaurenard Bouches-du-Rhône Châteaurenard Rendez-vous sur le parvis de la Mairie où la nouvelle ambassadrice sera présentée à la population par le Coumitat.



Rendez-vous sur le parvis de la Mairie où la nouvelle ambassadrice sera présentée à la population par le Coumitat.

S'en suivra une farandole géante dans le centre ville au son des fifres et des tambourins !



Parvis de la Mairie 6 Rue Jentelin Châteaurenard

