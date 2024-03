Election de la 10ème Demoiselle des Moulins Cours Hyacinthe Bellon Fontvieille, dimanche 24 mars 2024.

Élection de la 10ème Demoiselle des Moulins et Recampado à Fontvieille. Organisée par la Mairie de Fontvieille en partenariat Festiv’Arles Maintenance et Traditions

Maintenance et Traditions avec le concours de la Commission de la Maintenance et des Traditions de Fontvieille sous la Présidence de Camille HOTEMAN, XXIVème Reine d’Arles et du Pays d’Arles et des Demoiselles d’Honneur Marie CHOLVY Clémence FABRE Amandine VALERIAN et Pauline VALETTE



Programme de la Journée



10h Rassemblement des Groupes de Tradition devant la salle polyvalente Yvonne Etienne Moulin de Fontvieille.

10h30 Départ du cortège pour se rendre au château de Montauban

11h30 Proclamation du résultat de l’élection de la 10ème Demoiselle des Moulins au Château de Montauban.

Départ du défilé. Arrêt devant le buste d’Alphonse Daudet et hommage de la Reine d’Arles et de la 10ème Demoiselle des Moulins à l’écrivain. Traversée du village pour se rendre à la salle Polyvalente Yvonne Etienne Moulin.

12h30 Apéritif

13h Repas tiré du sac ou repas (25 €) réservations à Festiv’Arles Maintenance et Traditions 04 90 96 47 00

15 h 30 Animations diverses par les groupes de traditions et présentation des candidates sous les halles Cours Henri Bellon chants, musique, danses, théâtre Provençal



Gratuit et ouvert à tous



festivarles@club-internet.fr .

Début : 2024-03-24 10:00:00

fin : 2024-03-24 17:00:00

Cours Hyacinthe Bellon Centre ville

Fontvieille 13990 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur mairie@fontvieille.fr

