Paris « Eldorad’eau » et « Chaude la planète » Bibliothèque Parmentier Paris, 5 septembre 2023, Paris. Du mardi 05 septembre 2023 au samedi 30 septembre 2023 :

.Public enfants. gratuit

Mini exposition d’illustrations jeunesse sur les enjeux climatiques. L’Eldorad’eau À travers les illustrations de Jérôme Peyrat, le

climatique, et tout particulièrement les conséquences de la montée des eaux ou de la sécheresse et les migrations des réfugiés climatiques. Chaude la planète À travers les illustrations d’Emmanuelle Houssais, le

climatique, tout particulièrement la sècheresse et les incidences de

Bibliothèque Parmentier 20 bis avenue Parmentier 75011 Paris Contact : +33155283015 bibliotheque.parmentier@paris.fr

