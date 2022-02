Eldo Yoshimizu Aix-en-Provence, 2 avril 2022, Aix-en-Provence.

Un autre Manga.

Une rare opportunité de découvrir le travail de ce mangaka contemporain. A travers une sélection de planches originales, de croquis, d’estampes et de peintures inédites, l’exposition permet d’apprécier au plus près le processus créatif suivi par l’auteur japonais, de l’élégance de son trait à son sens du découpage particulièrement efficace.



Hei Kan Pan, le nouveau livre de Eldo Yoshimizu, a pour point de départ le rôle de la présence humaine dans la détérioration de la planète et la disparition de nombreuses espèces animales ou végétales. Il est publié simultanément dans plusieurs pays le 22 avril 2022 à l’occasion du World Earth Day.



// RENDEZ-VOUS //

Le mardi 24 mai (horaires à confirmer) : Rencontre avec Eldo Yoshimizu, à la Galerie Lieu 9 de l’Office de Tourisme

Made in Japon. À l’occasion de la sortie de Hei Kan Pan, le nouveau livre de Eldo Yoshimizu, une double exposition est programmée à la galerie parisienne Arts Factory et aux Rencontres du 9e Art d’Aix-en-Provence.

