ELDERBROOK LE TRABENDO (PARC DE LA VILLETTE), 16 mai 2023, PARIS.

AEG PRESENTS FRANCE (L-R-21-2451/L-R-21-2452) PRESENTE : ce concert. Véritable phénomène sur scène, Elderbrook est auteur, compositeur et multi-instrumentiste. L'artiste britannique ne cesse de puiser au plus profond de lui-même pour créer de la musique sensible où il aborde avec douceur des thèmes comme l'identité, la santé mentale et plus récemment la paternité. Nommé aux Grammys, il a également pu collaborer avec des artistes tel que Rüfüs Du Sol, CamelPhat ou encore Diplo, se forgeant au passage la réputation d'un chanteur aux multiples facettes, explorant tous les styles de musique. Sur le point de dévoiler son nouvel album, Elderbrook sera de passage au Trabendo le 16 mai 2023 pour un live intimiste.

LE TRABENDO (PARC DE LA VILLETTE) PARIS 211 AV.JEAN JAURÈS -M.PTE PANTIN Paris

Nommé aux Grammys, il a également pu collaborer avec des artistes tel que Rüfüs Du Sol, CamelPhat ou encore Diplo, se forgeant au passage la réputation d’un chanteur aux multiples facettes, explorant tous les styles de musique. Sur le point de dévoiler son nouvel album, Elderbrook sera de passage au Trabendo le 16 mai 2023 pour un live intimiste.

