Elder + You Said Strange Chalon-sur-Saône, 16 juin 2022, Chalon-sur-Saône.

Elder + You Said Strange LaPéniche 52 quai Saint-Cosme Chalon-sur-Saône

2022-06-16 – 2022-06-16 LaPéniche 52 quai Saint-Cosme

Chalon-sur-Saône 71100 Chalon-sur-Saône

EUR 5 9 ELDER

< Psyché heavy progressif - USA >

Elder est un groupe de rock qui pousse les genres qui mélange des sons psychédéliques lourds avec des éléments progressifs et des paysages sonores évocateurs. Formé dans une petite ville côtière du Massachusetts au milieu des années 2000, le groupe a réinventé son son au cours de cinq albums pour passer d’un pilier de la scène stoner/doom à l’une des voix les plus uniques du rock underground. Leurs compositions à grande échelle se déroulent comme des voyages, parcourant toute la gamme des styles des années 70 à nos jours dans une seule chanson avec un penchant pour la “grandeur pure de l’ère gatefold” (Rolling Stone).

> Découvre : https://bit.ly/3tPGuvP

You Said Strange

< Reverb Rock - Normandie >

Les rois mythomanes, la Me´diterrane´e, les couleurs du deuil, tels sont les prochains sujets aborde´s et arbore´s par les quatre normands qui entre pop psyche´de´lique, proto grunge et shoegaze s’inventent leur propre « summer of love ». Un deuxie`me album puissant, re´verbe´re´, me´lodieux puisant son inspiration et sa production des rencontres entre Giverny, Oregon, Evreux, New-York.

> Découvre : https://bit.ly/3v4JnJK

com@lapeniche.org +33 3 85 94 05 78

ELDER

< Psyché heavy progressif - USA >

Elder est un groupe de rock qui pousse les genres qui mélange des sons psychédéliques lourds avec des éléments progressifs et des paysages sonores évocateurs. Formé dans une petite ville côtière du Massachusetts au milieu des années 2000, le groupe a réinventé son son au cours de cinq albums pour passer d’un pilier de la scène stoner/doom à l’une des voix les plus uniques du rock underground. Leurs compositions à grande échelle se déroulent comme des voyages, parcourant toute la gamme des styles des années 70 à nos jours dans une seule chanson avec un penchant pour la “grandeur pure de l’ère gatefold” (Rolling Stone).

> Découvre : https://bit.ly/3tPGuvP

You Said Strange

< Reverb Rock - Normandie >

Les rois mythomanes, la Me´diterrane´e, les couleurs du deuil, tels sont les prochains sujets aborde´s et arbore´s par les quatre normands qui entre pop psyche´de´lique, proto grunge et shoegaze s’inventent leur propre « summer of love ». Un deuxie`me album puissant, re´verbe´re´, me´lodieux puisant son inspiration et sa production des rencontres entre Giverny, Oregon, Evreux, New-York.

> Découvre : https://bit.ly/3v4JnJK

LaPéniche 52 quai Saint-Cosme Chalon-sur-Saône

dernière mise à jour : 2022-02-26 par